Пекин, , 04:35 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 105 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 102 случая оказались локальными, остальные три — «импортными». Из 102 случаев 96 пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район, еще пять — на провинцию Ляонин. Один новый случай был выявлен в Пекине, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Кроме того, один новый случай подозрения на заболевание был выявлен у жителя Шанхая. Смертей от опасной инфекции зафиксировано не было.