Бразилиа, , 04:07 — REGNUM Запрет на въезд в Бразилию иностранных граждан, которые прибывают в страну воздушным путем, отменили бразильские власти, на сайте правительства государства.

Данный запрет был введен в марте этого года в связи с пандемией нового коронавируса.

От указанной категории лиц требуется представить подтверждение о наличии полиса медицинского страхования, который имеет силу на территории Бразилии. При этом решение об отмене запрета временно не действует в штатах Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Риу-Гранди-ду-Сул и Токантинс.

Кроме того, еще на месяц сохраняется ограничение на въезд для иностранцев, пользующихся морским или сухопутным видами транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Бразилии число случаев заражения коронавирусом достигло 2 553 265.

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