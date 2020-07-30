Благовещенск, , 04:05 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За весь период наблюдений в Приамурье коронавирус лабораторно подтвердился у 2689 человек. Наибольшее число выявленных инфицированных зарегистрировано в областной столице — Благовещенске — 1184 человека. В целом по области 1579 пациентов полностью излечились, 48 — умерли.

В Амурской области провели более 169 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области ежегодный праздник День поля в 2020 году из-за коронавируса решено провести в дистанционном формате.