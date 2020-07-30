Токио, , 03:27 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом с начала пандемии — 1264 человека, передает телеканал NHK.

Отмечается, что впервые с начала пандемии число выявленных пациентов за сутки превысило 1000 человек. При этом в восьми префектурах страны зафиксирован рекордный рост числа инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии достигло 34 220. Число жертв осложнений COVID-19 выросло до 1019 человек. В настоящее время 81 пациент находится в критическом состоянии.

Телеканал подчеркивает, что наиболее пострадавшим от коронавируса является столица Японии Токио. В ней за минувшие сутки выявили 250 зараженных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские власти заявили, что за последние сутки число выявленных пациентов с COVID-1 превысило тысячу человек. Власти отмечали, что рост выявляемых случаев связан с массовым тестированием на коронавирус.

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