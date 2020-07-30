Бишкек, , 03:21 — REGNUM Днем траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции в Киргизии назначили 30 июля. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Согласно указу, 30 июля объявляется днем траура по погибшим от осложнений COVID-19. На всей территории Киргизии, а также в дипломатических представительствах за рубежом, будут приспущены государственные флаги страны. Также будут отменены все развлекательные передачи и мероприятия в стране.

По последним данным, в Киргизии число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране превысило 1,3 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова заявила, что в стране действует третья версия клинического протокола по методам лечения коронавирусной инфекции.

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