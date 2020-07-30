Богота, , 02:57 — REGNUM 276 055 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Колумбии с начала пандемии, в том числе за последние сутки — 8670. Об этом на странице в Twitter колумбийского министерства здравоохранения.

Кроме того, в стране выросло число летальных исходов от осложнений при COVID-19 — на 380 смертей. Всего в Колумбии скончалось 9454 пациента с этим заболеванием. Еще 142 777 человек излечились.

Больше всего от распространения инфекции пострадала столица республики Богота. Здесь зафиксировано 95 199 фактов заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки в мире погибли 5274 больных с COVID-19.

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