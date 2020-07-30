Красноярск, , 02:27 — REGNUM В четверг, 30 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:20 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 30 на 31 июля ожидается до +15 °C.

Скорость южного, юго-западного ветра 5−10 м/с, при грозе порывы 15−18 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В пятницу, 31 июля, в Красноярске до +21 °C днём и до +13 °C ночью.

В субботу, 1 августа, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью до +13 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, в южных районах края местами до 25 м/с.

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