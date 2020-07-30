Москва, , 01:35 — REGNUM Сотрудники лесных пожарных служб потушили в России за сутки 60 природных пожаров на площади 7883 га, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Тушение лесного пожара с вертолёта 25.mchs.gov.ru

Кроме того, на территории страны продолжается активное тушение еще 104 лесных пожаров. Их наибольшая по площади часть выявлена в Чукотском автономном округе — три пожара на 57,2 тыс. га. Также 23 пожара охватили 6,5 тыс. га леса в Ханты-Мансийском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля правительство РФ направило 52,3 млн рублей на борьбу с пожарами в лесах Тувы.

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