Бейрут, , 01:32 — REGNUM В Ливане за минувшие сутки выявили 182 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

Флаг Ливана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 4202. Агентство отмечает, что в Ливане последние дни фиксируется рост числа зараженных коронавирусом нового типа. При этом около 20% источников инфекции пока остаются не выясненными.

Также ливанский авиаперевозчик Middle East Airlines ввел новые требования на международных перелетах. В частности, пассажиров не будут пускать не борт без наличия отрицательного результата теста на COVID-19.