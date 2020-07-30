Тегеран, , 11:22 — REGNUM 29 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране погибло около 235 человек, в результате чего общее число смертей достигло 16 343. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эпидемия коронавируса в Иране Amir Hesaminejad. Tasnimnews.com

Садат Лари отметила, что с учетом 196 новых жертв их общее число в стране возросло до 16 343. «За последние 24 часа было обнаружено около 2636 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1604 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 298 909 иранцев были подвержены заражению опасным вирусом, около 259 116 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 4027 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 405 862 обследований на наличие вируса.