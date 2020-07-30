Нейпьидо, , 00:59 — REGNUM Центральный комитет по предотвращению, контролю и лечению заболеваний Мьянмы продлил карантинные меры в стране в связи с пандемией COVID-19, говорится в официальном заявлении ведомства.

Мьянма

Сообщается, что карантинные ограничения продлены до 15 августа. При этом отменяется запрет собираться группами более 15 человек. Также продлен запрет на коммерческие авиаперевозки до 31 августа.

По последним данным, в Мьянме подтвержден 351 случай заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии в стране от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть пациентов.