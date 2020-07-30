Вашингтон, , 00:49 — REGNUM В США число скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 превысило 150 тысяч человек. Об этом 30 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета на 00:30 мск 30 июля, с начала пандемии нового коронавируса в США умерли 150 062 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в США вплотную приблизилось к 4,4 млн — 4 398 898 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в США было выявлено 61 660 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого общее число выявленных случаев стало составлять 4 352 434.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки выявили свыше 61 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2