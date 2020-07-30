Тернополь, Украина, , 00:40 — REGNUM Врачи в третий раз диагностировали заболевание COVID-19 у жителя Тернопольской области Украины, сообщил 29 июля журналистам начальник управления здравоохранения госадминистрации региона Владимир Богайчук.

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«Есть больной, заболел уже третий раз», — цитирует его местное издание «Тернополяне».

Он добавил, что случай подтверждает возможность заболевания коронавирусной инфекцией после того, как пациент уже переболел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки на Украине зафиксировали 1022 новых случая заражения коронавирусом.

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