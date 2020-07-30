Приштина, , 02:30 — REGNUM Секретарь исламской общины Косово Ахмет Садриу 29 июля в ответ на вопросы журналистов заявил, что мечети не будут закрыты в дни празднования Курбан-байрама (с 30 июля по 3 августа) и намазы будут проводиться как обычно.

Как сообщает албанское новостное агентство KosovaPress, духовный деятель был немногословен и подчеркнул, что в случае, если решение относительно празднования Курбан-байрама будет пересмотрено, об этом будет заблаговременно сообщено.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство Косово 28 июля приняло решение о запрете на посещение верующими богослужений, а также запретило гражданам зарезать скот как дома, так и на открытых пространствах. Как известно, принесение в жертву животного — один из важнейших атрибутов празднования Курбан-байрама. Также в крае запрещено собираться группами больше пяти человек.

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Исламская община Северной Македонии также не стала отменять богослужения в дни праздника, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, ограничившись лишь принятием ряда правил для празднования.

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