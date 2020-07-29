Аддис-Абеба, , 23:57 — REGNUM К настоящему моменту в странах Африки выявлены 871 970 случаев COVID-19, 29 июля сообщает Africa CDC.

Согласно отчету Центров контроля заболеваний Африканского союза, с начала эпидемии на континенте погибли от заболевания 18 475 человек, выздоровевшими считаются 523 684 пациентов.

Наиболее тяжелой является ситуация с COVID-19 в Южно-Африканской республике, где подтверждено уже более 470 тысяч случаев и около 7,5 тысяч смертей от заболевания.

Читайте также: У вице-президента Гамбии подтвердился COVID-19