Приштина, , 04:35 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 29 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 449 образцов в крае было выявлено 194 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 138 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 7846 случаев заражения коронавирусом. 196 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние сутки. 4267 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3383 человека.

С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались более семиста косовских медиков. Четверо из них скончались.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяйи реаниматолог Сюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

29 июля спустя три недели борьбы с болезнью от COVID-19 скончался врач с тридцатилетним стажем Люльзим Кольджерай из Призрена.

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