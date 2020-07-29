Москва, , 23:10 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 29 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

В московской больнице Коронавирус Mos.ru

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, в столице выявлено уже 239 986 случаев заражения коронавирусом, в том числе 671 — за последние сутки. Скончались 4446 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 176 437 человек.