Москва, , 21:52 — REGNUM В Вооружённых силах по состоянию на 29 июля выявлено 1114 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1114 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что за состоянием всех военнослужащих с положительными результатами тестирования наблюдают военные медики. Семеро из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 8806 человек.

Данных о динамике суточного прироста выявленных инфицированных в Вооружённых сила в информационных бюллетенях Минобороны не приводится.