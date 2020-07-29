Красноуральск, Свердловская область, , 20:57 — REGNUM В Красноуральске Свердловской области родители избившей девочку школьницы были в шоке от её поступка и не могли поверить, что она причастна к этому. Так в соцсетях написала её мать.

Она отметила, что родители тоже возмущены таким поступком детей. При этом свою дочь они учили решать проблемы только словами.

«Не думайте, что мы легко и просто переживаем сейчас эту ситуацию — это не так. И ни в коем случае мы не будем и не оправдываем этот поступок, и не защищаем их. Всё, что произошло, действительно ужасно. Дети виноваты, и они будут за это наказаны, так должно быть и так будет», — написала женщина.

Родители девочки также принесли извинения пострадавшей и её родителям. Также мать истязательницы призвала не писать в соцсетях оскорбления и отметила, что это неправильно, когда взрослые люди звонят ребёнку и угрожают. Кроме того, она подчеркнула, то нужно присматриваться к своим детям, чтобы не упустить того, что может повлечь такие последствия. «Я тоже была уверена, что у нас всё хорошо», — добавила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля школьники, среди которых две девочки и два мальчика, избили девочку и унижали достоинство и честь. Поводом послужил оскорбительный комментарий в интернете.

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