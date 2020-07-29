Тбилиси, , 20:55 — REGNUM От коронавируса в Грузии скончался еще один пациент — женщина в возрасте 79 лет, которая проходила курс лечения в Мцхетском медицинском центре.

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По информации представителей клиники, пациентка страдала множеством хронических заболеваний, и спасти ее не удалось.

Это 17-й случай гибели от коронавируса в Грузии, зарегистрированный за весь период распространения вируса в стране.

Большинство скончавшихся — пациенты в возрасте старше 70 лет, у которых заражение вирусом обострило различные хронические заболевания.

Общее число зараженных в Грузии на 29 июля составляет 1155 человек, из которых 929 выздоровели, 17 скончались.