Тбилиси, 29 июля 2020, 20:55 — REGNUM От коронавируса в Грузии скончался еще один пациент — женщина в возрасте 79 лет, которая проходила курс лечения в Мцхетском медицинском центре.
По информации представителей клиники, пациентка страдала множеством хронических заболеваний, и спасти ее не удалось.
Это 17-й случай гибели от коронавируса в Грузии, зарегистрированный за весь период распространения вируса в стране.
Большинство скончавшихся — пациенты в возрасте старше 70 лет, у которых заражение вирусом обострило различные хронические заболевания.
Общее число зараженных в Грузии на 29 июля составляет 1155 человек, из которых 929 выздоровели, 17 скончались.