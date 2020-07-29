Москва, , 20:25 — REGNUM В распоряжении защиты потерпевшей стороны есть видео, где двое молодых людей помогают выйти из машины актёру Михаилу Ефремову после смертельного ДТП. Об этом 29 июля заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Очень много инсинуаций ходит по поводу того? был ли господин Ефремов в машине один или нет. Не говоря уже о том, что ставится под сомнение даже то? что он был за рулем. Мне удалось найти кадры где присутствуют два человека, которые в самом начале помогают Ефремову выйти из машины. Эти люди могут стать ключевыми свидетелями», — сказал Добровинский.

Адвокат отметил, что следствию не удалось найти этих двух людей — парня и девушку. Поэтому их ищет сторона защиты, чтобы обеспечить показания в суде.

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