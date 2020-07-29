Ростов-на-Дону, , 20:05 — REGNUM Ростовский ипподром в ближайшие дни откроет скаковой сезон. Об этом сообщается на официальном сайте арены, передаёт ИА REGNUM 29 июля.

Ипподром helen-ann

На сайте указано, что первые в 2020 году испытания лошадей на ипподроме начнутся 9 августа 2020 года. В скачках примут участие лучшие полукровные и чистокровные лошади юга России. В течение сезона планируется испытать около 200 лошадей. Будет также разыгран кубок губернатора Ростовской области, дата проведения турнира будет объявлена позднее.

Также названа причина переноса начала сезона.

«Перенос начала сезона испытаний лошадей в текущем году связан с реализаций мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Особое внимание посетителей ипподрома просим обратить на необходимость строгого соблюдения социальной дистанции и масочного режима», — уточняет руководство ипподрома.

ИА REGNUM напоминает, что ранее коневладельцы обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой спасти от закрытия Ростовский ипподром. Руководство арены, несмотря на нынешнние условия, повысило арендную плату.

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