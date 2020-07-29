Курган, , 19:30 — REGNUM В Курганской области специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены эпидемиологии признали воду и атмосферный воздух возле Шуховского полигона твёрдых бытовых отходов опасными для здоровья людей. Об том сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка показала превышение норм содержания в пробах воды пестицидов, а в пробах атмосферного воздуха — гидроксибензола (фенола).

Материалы проверки направлены в следственные органы для правовой оценки в плане вероятности возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») против должностных лиц МУП «Шуховский полигон ТБО».