Рим, , 19:28 — REGNUM По данным на вечер среды, 29 июля, в Италии умерли 35 129 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 11), сообщили журналистам в министерства здравоохранения.

Выздоровел 199 031 человек, за день этот показатель увеличился на 275 (днем ранее — на 163).

Число подтвержденных носителей выросло на 289 (днем ранее — на 181). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 246 766. В настоящее время заражены 12 616 человек — на 7 больше, чем днем ранее. Количество зараженных, долгое время лишь сокращавшееся, в последние пять дней последовательно увеличивается.