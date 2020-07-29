Москва, , 18:51 — REGNUM Власти Москвы призвали владельцев кафе и ресторанов временно закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды в столице. Соответствующее сообщение распространила 29 июля пресс-служба городского департамента торговли и услуг.

Летнее кафе

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

В департаменте также указали на необходимость укрепить все конструкции и закрыть зонты в заведениях общественного питания.

Напомним, ранее управление МЧС по Москве сообщило, что в столичном регионе во второй половине дня ожидаются сильные дожди с градом и ветром порывами до 15−20 метров в секунду.

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