Москва, , 18:48 — REGNUM В поиске средств против COVID-19 идёт гонка, сообщил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Комментируя информацию о том, что давно известное средство сульфокамфокаин может лечить лёгкие при коронавирусе, профессор отметил, что плохо разбирается в лекарствах.

«Сейчас идёт такая гонка, сейчас хватают всё что ни попадя. И это правильно, потому что путь одолеет идущий», — сказал он.

Понять эффективность препарата, по мнению доктора медицинских наук, могут лечащие врачи, инфекционисты.

«Они знают досконально о тех лекарствах, которые сейчас существуют, о которых сейчас говорят», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, препарат сульфокамфокаин не используется в медицинской практике уже много лет, заявил председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

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