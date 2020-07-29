Анкара, , 18:36 — REGNUM Новые ограничительные меры могут ввести власти Турции из-за наблюдаемого роста числа случаев заражения коронавирусом в центральных и восточных регионах страны, заявил 29 июля журналистам турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По словам Коджи, накануне число выявленных случаев коронавируса в стране выросло за сутки на 963, умерли 15 больных. Общее число заразившихся достигло 228 тыс. человек, из которых 5645 скончались.

«В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число заражений коронавирусом постепенно увеличивается. Если будет нужно, нами могут быть приняты решительные меры», — сказал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения насчитала во всем мире более 16,3 млн случаев заражения коронавирусом, а также свыше 650 тыс. летальных исходов вызванных им заболеваний.

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