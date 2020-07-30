Калуга, , 09:10 — REGNUM В охотничьих угодьях Калужской области с начала года было отстреляно 137 лисиц, 53 енотовидных собаки и два волка, эти животные считаются наиболее подверженными заражению бешенством. На отстрел было выдано 267 разрешений, сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. В этом году подтверждённые случаи бешенства были отмечены в нескольких муниципальных образованиях области.

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Отстрел животных проводился в местах, где их численность превышала допустимые показатели. Кроме отстрела, для противостоянию бешенства лисиц и енотовидных собак также вакцинируют, подкармливая брикетами, замаскированными под лакомство. Их раскладывают рядом с норами. Всего по области планируется распространить более пяти тысяч доз препарата не опасного для здоровья людей и домашних животных.

По словам начальника управления по охране и использованию объектов животного мира профильного ведомства Сергея Фурсова, лисицы и енотовидные собаки, а также бездомные кошки и собаки, которые могут болеть бешенством, нередко находят пищу на несанкционированных свалках и помойках на территориях населённых пунктах. «Вредит и «помощь» граждан, подкармливающих собак и кошек, а заодно и невольно диких плотоядных хищников», — считает Сергей Фурсов.

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