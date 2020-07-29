Москва, , 18:04 — REGNUM В Москве в ближайшее время ожидается сильный дождь. Об этом сообщает 29 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

«В ближайшее время в столице ожидаются гроза и сильный дождь, в отдельных районах возможен град», — говорится в информации.

Порывы ветра в столицы во время непогоды будут достигать 20 м/с. Погодные условия сохранятся до 3:00 30 июля.

Москвичей предупредили, что из-за непогоды на дорогах могут образоваться заторы, а ветер может повредить линии электропередачи и повалить деревья.