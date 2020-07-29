Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге при повторном слушании дела коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствием и судом установлено, что в конце 2016 года заместитель начальника УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову совершить убийство его подчиненного по службе — начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства, чтобы скрыть коррупционные преступления.

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Садыков в свою очередь обратился к Игорю Захарову, который в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге передал ему пистолет системы Макарова (ПМ) с глушителем и патронами. 2 марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал потерпевшего на личную встречу, вывез в Ленобласть, после чего выстрелил в него не менее семи раз. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений спустя несколько дней.

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Напомним, уголовное дело в отношении Садыкова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было ранее направлено в суд. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы с отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Ранее решением суда присяжных заседателей Мойсеенко и Захаров были оправданы. Указанное решение было обжаловано и при повторном слушании дела коллегией присяжных заседателей Мойсеенко и Захаров единогласно признаны виновными и не заслуживающими снисхождения», — пояснили в СК.

В ближайшее время в отношении них будет вынесен приговор.

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