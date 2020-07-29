Владимир, , 17:54 — REGNUM Сняты ограничения с деятельности туристических агентств, работающих во Владимирской области, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. Это связано с переходом региона на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие изменения по поручению губернатора Владимира Сипягина внёс в региональный указ первый заместитель главы области Александр Ремига. Возобновляется работа туристических агентств, которые предлагают туры, связанные с перевозкой, размещением, экскурсионным обслуживанием гостей на территории Владимирской области.

Ранее в регионе разрешили возобновить работу учреждениям дополнительного образования и проводить выставки и конференции.

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