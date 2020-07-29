Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM За первое полугодие регион посетили порядка 960 тысяч человек. Основными туристами являются жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе комитета по туризму Ленинградской области.

Оказалось, что туристы, отдыхая в регионе, предпочитают вести активный образ жизни. Наиболее востребованными видами отдыха являются велотуризм, горнолыжные курорты, сап-серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и другие виды активного и экстремального отдыха.

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Отметим, ранее стало известно, что в июне текущего года в регионе «туристический индекс» Ленинградской составил 100,7%. В «индекс» включены изменения стоимости бензина, поездок на автобусе и такси, аренды квартиры, гостиничного номера, проживания в санатории, питания в кафе и ресторанах и самостоятельного приготовления пищи. При этом у каждого путешественника свой «индекс», который зависит от выбранного вида отдыха и личных предпочтений.

«Основная причина незначительного увеличения стоимости путешествия — рост расходов на проживание: в Ленинградской области гостиничный номер в среднем подорожал почти на 8% к июню прошлого года», — отметили в комитете.

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