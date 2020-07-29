Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В Петербурге увеличили резервный фонд коек для больных COVID-19. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на совещании под руководством президента Владимира Путина по вопросам санитарно-эпидемической ситуации в регионах.

Во время пандемии в Петербурге развернули 11 907 коек под больных с коронавирусом, сейчас их осталось 9 721, 68% из которых свободны.

«В связи с улучшением эпидемической ситуации нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием пациентов, их коечный фонд переведен в резерв. Перепрофилированные городские и федеральные стационары постепенно возобновляют оказание плановой помощи и переходят в обычный режим работы. Но риски возвращения коронавируса остаются, особенно в осенне-зимний период. Поэтому мы принимаем все меры по расширению сети медицинских стационаров, которые в случае осложнения эпидемической обстановки можно будет задействовать в кратчайшие сроки», — заявил Беглов.

Так, в декабре собираются ввести в строй новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 302 койки. В Николаевской больнице намерены развернуть около 300 инфекционных коек, в Колпино строится новый корпус больницы № 33, в больнице Святителя Луки готовят 165 инфекционных коек. Кроме того, в резерве — 1 тыс. коек в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо», который на данный момент более не работает.

К осени в павильонах «Ленэкспо» для больных COVID-19 будут доступны 2449 коек. До конца года в Петербурге построят девять объектов здравоохранения — это поликлиники, больницы и станции скорой помощи. Ещё четыре объекта здравоохранения город получит от инвесторов.

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