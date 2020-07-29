Калуга, , 17:42 — REGNUM Калужская область вошла в число финалистов первого этапа всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма, сообщили 28 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Национальный парк «Угра» Parkugra.ru

Проект «Туристско-рекреационный кластер «Калужское поречье» в долинах рек Угра и Жиздра национального парка «Угра» вошёл в ТОП-30 и получил возможность участвовать в заключительном этапе. В рамках проекта планируется организация событийного и научного туризма, а также создание кемпингов и турстоянок, обустройство экологических троп и маршрутов с применением современных энергосберегающих технологий, возможностью их тиражирования на других территориях.

На победу в первом этапе конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив в рамках реализации национального проекта «Экология», претендовали 219 заявок из 81 субъекта. В следующем этапе междисциплинарные команды-финалисты примут участие в специально разработанной акселерационной программе, а затем представят свои проекты потенциальным инвесторам и профильным министерствам. 16 октября будут названы 10 территорий-победителей.

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