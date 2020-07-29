Волгоград, , 17:40 — REGNUM В получении взятки подозревается должностное лицо Росрыболовства в Волгоградской области. Инспектор в течение трёх лет «закрывал» глаза на вылов раков браконьером и получил за это в общей сложности свыше 125 тысяч рублей, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Государственный инспектор Нижневолжского отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания «покрывал» предпринимателя, осуществляющего вылов раков в акватории Волги в районе Волгоградского водохранилища. Должностное лицо «прощало» лов во время нереста, превышение квоты и запрещённые методы вылова. За свои «услуги» с 2016 по 2019 года она получил от предпринимателя свыше 125 тысяч рублей путём их безналичного перечисления.

Возбуждено уголовное дело. Продолжается сбор доказательственной базы.