Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:46 — REGNUM Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) инициировала закупку трёх современных трамваев. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

На приобретение трёх низкопольных трамвайных вагонов может быть потрачено до 111,8 млн рублей. Трамваи должны быть современными, не ранее 2019 года выпуска. В вагонах необходимы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств, а в кабине водителя — кондиционер.

Приём заявок завершится 5 августа 2020 года, конкурс пройдёт 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге заявили о возможном выходе на рельсы четырёхвагонных трамваев. Они могут понадобится для маршрута до деревни Универсиады, которую построят к 2023 году.

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