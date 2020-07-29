Ижевск, , 17:29 — REGNUM В Удмуртии по итогам полугодия возбуждено 12 уголовных дел, связанных с попыткой дачи взяток сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

В ведомстве напомнили, что согласно части 1 статьи 291 Уголовного Кодекса РФ, дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки. Также в отношении злоумышленника могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет, что может сопровождаться лишением права занимать определенные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь на дорогах Ижевска задержали 1098 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 359 из задержанных отказались от прохождения медосвидетельствования, 151 гражданин не имел водительских прав. По вине пьяных водителей произошло 20 ДТП, в которых получили травмы 30 человек.