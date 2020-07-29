Иваново, , 17:29 — REGNUM Предприятия общественного питания в Ивановской области смогут возобновить работу с 30 июля, изменения в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» подписал глава региона Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе облправительства.

Залы кафе, столовых и ресторанов смогут работать при соблюдении требований регламента, в числе которых: предварительная запись, единовременное заполнение не более 50% посадочных мест от проектной вместимости зала и не более шести человек за стол, расстановка столов на расстоянии не менее полутора метра. Также разрешена работа фудкортов в торговых центрах. Разрешается и проведение матчей профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей.

Документом уточнены требования к режиму изоляции граждан, прибывших в Ивановскую область из других регионов. В частности, граждане по-прежнему после прибытия должны обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия, либо на весь срок пребывания в регионе, если он составляет менее 14 дней. Требование о 14-дневной самоизоляции распространяется также и на лиц, совместно проживающих с прибывшим гражданином. Однако теперь режим изоляции не распространяется на прибывающих в регион граждан при наличии медицинского документа об отрицательном результате теста на коронавирус либо документа о наличии антител к вирусу. Это исключение не коснется граждан, прибывших водным транспортом по туристическим маршрутам.

Также внесены изменения в части работы гостиниц, пансионатов и иных организаций отдыха и оздоровления. С 1 августа для бронирования мест и размещения в таких учреждениях жителям Ивановской области достаточно иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат теста на наличие коронавируса, сделанный не ранее чем за три дня до даты приема и размещения, либо справки о наличии антител к вирусу. Граждан, прибывших из других регионов, санатории и пансионаты Ивановской области могут принимать их по программам реабилитации после перенесенного заболевания COVID-19, для этого необходима справка или выписка из истории болезни.

Добавим, что с 1 августа в Ивановской области возобновят свою деятельность учреждения сферы дополнительного образования. С 29 июля расширенный перечень услуг в очном формате смогут оказывать МФЦ.