Севастополь, , 17:20 — REGNUM Действие режима повышенной готовности на территории города Севастополя продлено до 30 августа.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мы режим повышенной готовности, который позволяет нам делать дополнительные мероприятия, продляем. Он продолжается до 30 августа», — цитирует «Новый Севастополь» врио губернатора города Михаила Развожаева.

В частности, закрытыми остаются кружки и секции, учреждения социального обслуживания, где находятся дети и пожилые люди, также запрещён выезд групп детей за пределы Крымского полуострова. Не проводится также диспансеризация в поликлиниках.

По-прежнему в обсерваторы будут направляться все те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, а также прибывающие вывозными рейсами из-за рубежа. Прибывающие обычными рейсами из-за границы должны будут пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Жителям других регионов РФ, прибывающим в Севастополь. предлагают за три дня до этого также пройти обследование на коронавирус.