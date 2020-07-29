Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM На сегодняшний день загруженность коечного фонда в Нижегородской области постепенно снижается и составляет около 30%. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое провел президент России Владимир Путин.

По словам главы области, в регионе для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией открыто и зарезервировано более 5,6 тыс. коек в 37 медицинских организациях, около 2,5 тыс. коек оснащены кислородом.

«Есть необходимый резерв аппаратов ИВЛ. Все эти показатели превышают установленные нормативы. В связи со снижением загруженности коечного фонда для больных коронавирусом началась работа по переводу свободных коек в штатный режим согласно рекомендациям Минздрава России», — добавил Никитин.

Также губернатор уточнил, что диагностикой пациентов с коронавирусом занимаются 17 аппаратов компьютерной томографии, в медучреждениях создан и имеется в наличии необходимый запас лекарственных препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Для лечения COVID-19 специальную подготовку прошли 3205 врачей и 9 394 медработников среднего звена.

Кроме того, на территории работают 14 лабораторий, где проводятся ПЦР-тесты для выявления заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 29 июля выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 23 489 случаев заражения SARS-CoV-2. Протестированы на заражение коронавирусом 568 899 жителей области. В среднем показатель тестирования населения в области составляет 17 762 человека на 100 тысяч.