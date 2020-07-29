Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM Слияние горздрава Екатеринбурга со свердловским минздравом — это благо, заявил глава города Александр Высокинский.

Как сообщил мэр в эфире «Студии 41», реформа позволит привлечь средства федерального бюджета на нужды городских больниц.

«Все госпрограммы, финансируемые из федерального бюджета, — про государственные больницы», — уточнил градоначальник.

Больницам города понадобится реконструкция, для чего необходимы вложения в несколько миллиардов рублей, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава свердловского минздрава Андрей Цветков будет курировать слияние баз данных горздрава Екатеринбурга и областной системы здравоохранения.

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