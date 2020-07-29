Набережные Челны, Татария, , 17:10 — REGNUM В госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах начали проводить реабилитацию пациентов, справившихся с коронавирусом. Выздоровевшие проходят реабилитацию бесплатно, имея при себе направления из поликлиник с анализами и копиями результатов томографии легких и ПЦР-диагностики, сообщает минздрав РТ.

По словам врачей, на реабилитацию принимают пациентов как с дыхательной недостаточностью, так и без нее. С пациентами проводится дыхательная гимнастика, а также индивидуальные занятия по укреплению мышц, массаж грудной клетки. Не исключена и медикаментозная терапия в случае необходимости. Пациенты довольны результатами реабилитации. С их слов, дыхание становится глубоким и улучшается общее самочувствие.

Кроме этого, в рамках дневного стационара возобновили реабилитацию пациентов с поражением периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Такое лечение еще показано пациентам после эндопротезирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в казанских поликлинике №7 и госпитале для ветеранов войн с 15 июня проводят занятия по лечебной физкультуре. Реабилитацию проходят не более пяти человек в каждой группе. В восстановительный курс входят групповая дыхательная гимнастика, сухие углекислые ванны, физиотерапия и массаж грудной клетки.

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