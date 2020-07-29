Краснодар, , 16:56 — REGNUM Не менее половины жителей Краснодарского края получат прививки от гриппа в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, которое 29 июля провел президент РФ Владимир Путин.

Процедурный кабинет Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

По словам краснодарского губернатора, в настоящее время в регионе ведётся активная подготовка системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

«В этом году планируется привить от гриппа не менее половины жителей региона — это около 3 млн человек. Пройти вакцинацию можно будет не только в поликлинике, но и в мобильных передвижных пунктах. Они будут работать в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире. Уже в августе начнется масштабная информационная кампания о профилактике гриппа и ОРВИ с привлечением предприятий и организаций», — уточнил Кондратьев.

Также около 100 тыс. человек в регионе планируется привить от пневмококковой инфекции: в число тех, кто получит прививку в первую очередь, войдёт дети, призывники, люди с хроническими заболеваниями и жители старше 60 лет.

В пресс-службе администрации края добавили, что на данный момент в регионе полностью сохранен коечный фонд ковидных госпиталей. Всего в 21 инфекционном учреждении развернуто 3622 койки, более 40% из них сейчас свободны. При необходимости есть возможность дополнительно увеличить число коек до 4254.