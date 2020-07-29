Каменск-Уральский, Свердловская область, , 17:03 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) начали искать свидетелей убийства, совершенного в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

25 июля 2020 года рядом с домом по улице Каменской, 72 обнаружили тело мужчины 1986 года рождения со следами насильственной смерти.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Жителей, ставших свидетелями инцидента или обладающих информацией о происшествии, просят сообщить об этом полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области осудили девушку и юношу за убийство четырёх человек на почве личной неприязни.

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