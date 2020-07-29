Москва, , 16:45 — REGNUM Сын бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртазали Меджидов заподозрен в убийстве студентки МГИМО. Молодой человек задержан в Москве, передает 29 июля Пятый канал.

По данным следствия, в апреле 2018 года Меджидов-младший избил свою 21-летнюю подругу по МГИМО из Казахстана Томирис Байсафу и вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Студентка была госпитализирована с множественными переломами и спустя несколько недель скончалась в больнице.

Расследование дела о гибели девушки изначально велось по статье о доведении до самоубийства. Однако позднее московские следователи переквалифицировали его на более тяжкую статью «Убийство».

Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана с января по июль 2013 года. В разные годы он также был депутатом регионального парламента и советником президента республики.