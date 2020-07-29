Тверь, , 16:33 — REGNUM С инициативой проведения федеральной кампании по профилактике детского травматизма выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду 29 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Совещание в режиме видеоконференции провёл президент РФ Владимир Путин.

«Проводились региональные мероприятия по профилактике, но, к сожалению, число происшествий с детьми в этот летний период выросло. Как регионы, обращаемся к вам, поручить провести в период с 1 августа по 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма», — сказал, обращаясь к президенту, Игорь Руденя.

Тверской губернатор отметил, что из-за коррективов, внесённых пандемией в традиционную организацию летнего отдыха, многие школьники и студенты проводят каникулы в сельской местности, на водных объектах, за городом, на дачах, и число происшествий с участием детей и подростков выросло. Губернатор отметил, что федеральная компания должна быть направлена на профилактические мероприятия по безопасному поведению детей и подростков на водных объектах, на предотвращение детского травматизма на дорогах и в быту.

Сегодня же губернатор Тверской области на заседании облправительства распорядился 1 сентября во всех классах и школах региона провести уроки о безопасности на дороге и на воде, еще раз повторить правила дорожного движения. Игорь Руденя обратил внимание на необходимость усилить школ и ГИБДД по этому направлению, консолидировать региональные силы в обеспечении безопасности детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 28 июля в результате ДТП с участием скутера погибли трое подростков, находившихся на нём. Игорь Руденя направил в Калязинский район руководителей региональных министерств здравоохранения, образования, социальной защиты населения, главного управления региональной безопасности с тем, чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Глава региона поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе. Игорь Руденя выразил соболезнования родственникам погибших подростков и поручил оказать им психологическую и иную помощь.