Калуга, , 16:48 — REGNUM В Калужской области нормализуется ситуация с COVID-19, темп прироста заболеваемости за месяц сократился в 2,6 раза. Стабилизировалась ситуация и по внебольничным пневмониям, сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В области поведено почти 110 тысяч лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Охват тестированием составляет 129 на 100 тысяч жителей. Более 70% коечного фонда, созданного для лечения инфицированных пациентов, свободно. Стационары медицинских учреждений, которые были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с коронавирусом, возвращаются к оказанию профильной медпомощи. Вместе с тем, режим повышенной готовности в области продлён до конца августа. Для предотвращения распространения инфекции сохраняется обязательный масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах. По мнению специалистов, в случае второй волны заболевания коронавирусом полученные медиками опыт и наработки позволят перенести её с меньшими потерями. В медицинских организациях в достаточном количестве имеется запас лекарственных препаратов, предназначенных для лечения новой коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты и препаратов для лечения ОРВИ и гриппа.

В области уже началась подготовка по проведению прививочной кампании. Определяется потребность в противогриппозной и пневмококковой вакцинах для лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, с заболеваниями органов дыхания и эндокринной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. На совещании шла речь о реализуемых Правительством РФ мерах по профилактике заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями в осенне-зимний период 2020—2021 годах и задачах, стоящих в этой связи перед регионами.