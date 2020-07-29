Владимир, , 16:29 — REGNUM Работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации конференций и выставок, разрешено возобновить во Владимирской области. При этом посетителям необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.

В залах, где проводятся подобные мероприятия, необходимо ежедневно проводить влажную уборку с антисептическими и вирулентными средствами. Рекомендуется в помещениях также использовать оборудование для дезинфекции воздуха. Посетители и персонал должны будут носить маски и перчатки, соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 м.

Смягчение мер связано с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

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