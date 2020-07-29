Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM 15 жителей Ростовской области, пострадавших от укусов клещей, заразились крымской геморрагической лихорадкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 29 июля.

В частности, случаи заражения КГЛ зарегистрированы в Сальском районе (три человека), Красносулинском, Октябрьском (сельском) и Зимовниковском районах (по два случая), а также в Волгодонске, Зверево, а также Целинском, Пролетарском, Орловском, Морозовском районах (по одному пострадавшему).

Специалисты отмечают, что показатель заболеваемости крымской лихорадкой более чем втрое ниже заболеваемости КГЛ за аналогичный период 2019 года. Так, на указанную дату было подтверждено 48 случаев заражения.

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