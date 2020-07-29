Москва, , 16:14 — REGNUM В России есть десятки тысяч обманутых дольщиков, которые пострадали либо от недобросовестных действий строительных организаций, либо из-за халатности чиновников, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Об этом он, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба ОП РФ, заявил 28 июля на заседании комиссии.

Обманутые дольщики Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Их (обманутых дольщиков — прим. ИА REGNUM) в нашей стране десятки тысяч. Они пострадали либо от недобросовестных действий строительных организаций, либо от халатности чиновников на местах. Посетив Краснодарский край и обнаружив там проблемы более чем на 300 объектах, теперь получаю аналогичные жалобы из Ростовской области, Чувашии и Адыгеи», — сказал Шпектор.

Кроме того, он указал на другой важный вопрос, которым должна заниматься комиссия, — новые правила сноса аварийного жилья.

«С одной стороны, эти правила направлены на то, чтобы упростить процедуру признания дома аварийным, но есть и другая сторона медали — дом могут не признавать аварийным, не учитывая всех факторов. Например, если нет сквозной трещины, разрушения и т. д., дом не признают аварийным, даже если в нем нет элементарных условий жизнеобеспечения — воды, канализации, если в нем протекает кровля, а такие проблемы нельзя решить с помощью текущего ремонта», — сказал Шпектор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов.

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